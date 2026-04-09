Rescatan a trabajador atrapado por derrumbe de tierra en Huejotzingo

Al filo del mediodía de este jueves, personal de Protección Civil, junto con vecinos del Cuarto Barrio en Huejotzingo, rescató a un trabajador de la construcción que había quedado atrapado mientras realizaba labores de mantenimiento en un drenaje.

El joven, de 22 años y identificado como Víctor Manuel “N”, realizaba una excavación para reparar la infraestructura cuando un derrumbe de tierra lo sepultó por completo.

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De inmediato, sus compañeros y vecinos realizaron esfuerzos para liberarlo, logrando rescatarlo con vida. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica por elementos de Protección Civil municipal.

El impacto de la tierra sobre el cuerpo del joven le causó un fuerte dolor en el tórax; sin embargo, en el hospital se encuentra bajo evaluación para descartar lesiones adicionales en otras partes del cuerpo.

Editor: César A. García

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