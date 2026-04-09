Pepe Chedraui supervisa bacheo en el Infonavit San Jorge

Con el propósito de mejorar la infraestructura vial en la capital poblana, el presidente municipal Pepe Chedraui realizó dos recorridos de supervisión en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan como parte de los trabajos del programa de bacheo.

El edil supervisó el primer punto en la calle 12 A Sur, entre C. 111B Oriente y 12 A Sur, y el segundo punto en C. 11 D Oriente, entre C. 14 Sur y Prolongación 14 Sur. Asimismo, constató que las cuadrillas desplegadas realizaran de manera adecuada cada intervención y cumplieran con la calidad necesaria para garantizar su durabilidad y funcionalidad.

Además, a través de esta iniciativa se reforzará la intervención de calles y avenidas principales, así como en colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares de la capital, atendiendo una de las principales necesidades de poblanas y poblanos.

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