Desde mil 700 pesos; preventa para Perú vs España inicia el 27 de abril 

El coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, informó que el próximo 27 de abril iniciará la preventa de boletos para el partido entre las selecciones de Perú y España, a través de la plataforma Boletomóvil.

Detalló que la venta general se abrirá el 1 de mayo, por lo que los aficionados podrán adquirir sus entradas en distintas fases.

Asimismo, indicó que los precios de los boletos partirán desde los mil 700 pesos, aunque no se han precisado aún las diferentes zonas ni costos máximos para el encuentro que se realizará el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc.

Lo anterior, posterior a la presentación oficial del partido, donde Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró que los actuales campeones de la Eurocopa darán lo mejor, pues el partido servirá para “calentar motores” previo al Mundial 2026.

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Señaló que España eligió a Puebla como sede de su primer partido previo al Mundial fuera de su territorio, gracias a las gestiones del gobernador Alejandro Armenta Mier que hicieron posible traer este encuentro internacional junto a Perú.

Enfatizó que la selección española atraviesa por un buen momento, al contar con un equipo joven y competitivo que busca proyectarse con fuerza rumbo al Mundial y ofrecer un espectáculo de alto nivel.

Por su parte, Jean Franco Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana, afirmó que su selección está comprometida a dar un juego de alto nivel.

Editor: Renato León

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