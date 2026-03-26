España enfrentará a Perú en el Estadio Cuauhtémoc el 8 de junio 

El Estadio Cuauhtémoc será la sede del último partido de preparación para la Copa Mundial FIFA 2026 de la selección de fútbol de España, que se enfrentará a su similar de Perú el próximo 8 de junio.

Así lo anunció el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien destacó que se trata de un partido internacional de alto nivel, ya que la selección española que es una de las favoritas para conquistar el Mundial 2026.

“Puebla tiene ya la última prueba rumbo al Mundial. El 8 de junio, lunes, Perú contra España, la selección que ganó la Eurocopa, estará en el Estadio Cuauhtémoc”, afirmó.

M É X I C O.



¡España disputará en Puebla su último partido de preparación para la #CopaMundialFIFA!



8 de junio

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El mandatario subrayó que al recibir al actual campeón de la Eurocopa, Puebla se consolida como un punto estratégico para eventos deportivos de talla internacional.

Asimismo, destacó que la presencia de España representa un gran atractivo para la afición, al considerarla una de las selecciones favoritas para levantar el título mundial, solo por detrás de la selección Mexicana, en el entusiasmo local.

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#Puebla El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que el Estadio Cuauhtémoc recibirá el próximo 8 de junio a la selección de España que se enfrentará con su similar de Perú previo al Mundial 2026.



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Durante el anunció, el mandatario presentó un video donde el entrenador de la selección española, Luis de la Fuente Castillo, ratifica el encuentro en territorio poblano.

“Puebla, tierra de campeones, la prueba final: Perú contra España“, expresó.

Alejandro Armenta recordó que el Cuauhtémoc también recibirá a la selección Mexicana que se enfrentará a Ghana, el 22 de mayo, por ello invitó a las y los poblanos a asistir al estadio y ser parte de dichos eventos, que posiciona a Puebla en el mapa del fútbol internacional.

Editor: Renato León

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