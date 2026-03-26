Mbappé desmiente que médicos le examinaran la rodilla equivocada

El delantero francés Kylian Mbappé negó los reportes que aseguraban que el cuerpo médico del Real Madrid había evaluado la pierna equivocada cuando sufrió una lesión de rodilla a finales de 2025.

En conferencia de prensa previa al amistoso de Francia contra Brasil en Boston, el jugador calificó la información como falsa y señaló que su falta de comunicación pudo haber generado interpretaciones erróneas.

“La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta“, afirmó Mbappé. “Quizá soy indirectamente responsable de esta situación, porque cuando no comunicas lo que está pasando, se abren puertas a las interpretaciones de los demás”.

El delantero subrayó que su relación con el club español ha sido de comunicación clara tanto en Madrid como en París, donde fue acompañado por el médico y el fisioterapeuta del equipo blanco.

¿Por qué se mencionó el supuesto error médico?

La versión sobre un presunto error médico fue difundida esta semana por el programa “After Foot” de la emisora francesa RMC Sport, que aseguró que el Real Madrid había examinado inicialmente la rodilla derecha cuando la lesión era en la izquierda. Otros medios a nivel internacional replicaron la información, casi todos citando a RMC.

Mbappé sufrió un esguince en la rodilla izquierda a finales de diciembre, según informó el club en ese momento, tras jugar durante enero, estuvo de baja tres semanas y media antes de regresar recientemente a la actividad.

A pesar de las molestias, Mbappé aseguró sentirse plenamente recuperado y listo para competir. “Nunca he sido un jugador que se arrepienta. Pienso en el presente y en el futuro cercano. Actualmente me encuentro en forma y con buena salud”, afirmó.

Francia enfrentará a Brasil este jueves y a Colombia el domingo, en sus últimos compromisos de preparación antes del Mundial.

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