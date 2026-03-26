Congreso de Puebla tipifica como delito el uso de ponchallantas

El Congreso del Estado de Puebla aprobó el dictamen para adicionar diversas disposiciones al Código Penal, con el propósito de sancionar a quienes coloquen o lancen en vías de comunicación o espacios públicos objetos punzocortantes, conocidos como ponchallantas, así como cualquier otro artefacto que represente un riesgo para la sociedad, las fuerzas armadas, las instituciones de seguridad pública y sus vehículos de transporte.

A través del dictamen, aprobado por las y los integrantes de la LXII Legislatura el pasado 15 de marzo, se consideran penas contra quienes hagan uso de ponchallantas, se previene el delito y se brinda seguridad jurídica a la ciudadanía, pues las modificaciones permitirán aplicar sanciones con la contundencia que el hecho amerita.

Con las modificaciones, se adicionan los artículos 192 bis y 192 ter al Código Penal del Estado para establecer que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión, y multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso de los objetos utilizados, a quien coloque o arroje en vías de comunicación objetos punzocortantes, estrellas metálicas, abrojos, erizos, varillas o cualquier artefacto similar elaborado con materiales de acero o de cualquier otro, con la finalidad de obstaculizar ilícitamente el tránsito vehicular o se utilice para ponchar llantas o dañar cualquier vehículo.

La misma pena se aplicará a quien ilícitamente posea, fabrique, distribuya, comercialice o facilite la obtención de estos objetos con el propósito de ser utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular o causar daño a terceros.

Además, se estableció que las penas mencionadas aumentarán hasta en una mitad de su mínima y máxima cuando el acto: se cometa de noche, sirva como medio de ejecución de otro ilícito, sea en contra de vehículos oficiales, de emergencia o destinados al transporte público, en autopista o que, por las características del camino o vialidad, la víctima no pueda recibir apoyo oportuno.

Estas modificaciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla fueron impulsadas en su momento por el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza.

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