Secretaría de Mujeres y Olimpia Coral realizan encuentros sobre violencia virtual

Con el objetivo de consolidar la convivencia digital y proteger las libertades de las personas, la la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Yadira Lira Navarro, organizó dos encuentros con la participación de la activista Olimpia Coral Melo.

En el primer encuentro, más de mil estudiantes del Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla” asistieron a la conferencia “Defensa de los derechos en medios electrónicos y erradicación de la violencia en entornos virtuales”, donde se analizó el impacto de las acciones en redes sobre mujeres, niñas y adolescentes.

Por otra parte, 200 trabajadoras y trabajadores del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM) participaron en la charla “Prevención de la violencia en plataformas virtuales”. En este espacio se habló de la importancia de detectar, evitar y reportar conductas de riesgo en medios electrónicos.

Durante su intervención, Coral Melo enfatizó: “Reconocer las agresiones en línea es el primer paso para enfrentarlas y proteger a quienes las sufren”. Una estudiante comentó: “Escuchar estas experiencias nos brinda herramientas para actuar con responsabilidad y apoyar a quienes enfrentan estas situaciones”.

La secretaria Yadira Lira explicó que prácticas como la difusión de mensajes, imágenes o videos sin autorización, comentarios que humillan o acosan y compartir contenido dañino vulneran la dignidad, privacidad y seguridad de las personas. Destacó que las juventudes desempeñan un papel clave para construir entornos confiables dentro del uso de la tecnología.

Además, recordó que, en la administración estatal que dirige el gobernador Alejandro Armenta Mier, los Centros LIBRE-Casa Carmen Serdán ofrecen atención psicológica y asesoría legal a quienes lo requieran, acorde a la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para garantizar espacios libres de violencia y fortalecer los derechos en medios electrónicos de las mujeres en Puebla.

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