Académico UDLAP explica por qué sube el precio de la gasolina

Para entender el porqué hoy en México cuesta más llenar el tanque de gasolina, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través del Mtro. Manuel José Molano Ruiz, académico del Departamento de Economía, desglosó los factores asociados a las tensiones geopolíticas globales que están dictando el rumbo del mercado energético.

El experto detalló que el encarecimiento de los combustibles responde, en primer lugar, a un principio básico: la escasez. “En la medida en que escasea algo, su precio sube”, advirtió el economista, quien además señaló que las presiones en el Estrecho de Ormuz —una vía marítima vital por donde transita la quinta parte del petróleo y gas mundial— han provocado que las fuentes de petróleo más barato salgan del mercado, obligando a los compradores a recurrir a opciones más costosas.

Frente a esta volatilidad internacional, muchos se preguntan por qué el impacto en la bomba de gasolina no ha sido tan drástico en México como en otras naciones, por lo que, en su respuesta, el académico de la UDLAP explicó que nuestro país cuenta con un mecanismo fiscal de estabilización a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); esto “en el corto plazo es una bendición, es un ángel que te ayuda a que los precios no suban tanto”, afirmó. Mientras que en países vecinos el combustible ha experimentado incrementos severos, este esquema actúa como un amortiguador temporal para el consumidor mexicano.

No obstante, el Mtro. Molano puntualizó que el impacto va mucho más allá de llenar el tanque para el transporte diario. Advirtió que la energía es el motor de un país con vocación manufacturera como México; por lo tanto, cuando los combustibles globales se encarecen, aumentan los costos logísticos para mover mercancías y se presiona al alza el precio de la electricidad industrial, generando un efecto dominó que termina por impactar el precio final de los productos que consumimos. Frente a estos retos logísticos, explicó que mantener un dólar “justipreciado” resulta ser una herramienta útil para sostener nuestra competitividad exportadora hacia Norteamérica.

Sobre la inminente transición hacia las energías renovables, el catedrático fue pragmático. Aunque la tecnología de baterías avanza, el almacenamiento de energía a gran escala aún está en desarrollo. “Cuando necesites guardar energía, va a ser en forma química, en este jugo de selva de dinosaurios”, ilustró, asegurando que la extraordinaria densidad energética de los combustibles fósiles los mantendrá vigentes por varias décadas.

Esta capacidad de analizar fenómenos macroeconómicos complejos y traducirlos en escenarios claros para la sociedad es reflejo del nivel del profesorado de la institución. En la Universidad de las Américas Puebla, la excelencia es un compromiso permanente; resultado de ello es que el ranking Mejores Universidades 2026 de El Universal reconoció nuevamente a la UDLAP como la mejor universidad privada de México. Esta distinción destacó a 18 programas académicos en el primer lugar nacional, siendo la Licenciatura en Economía —donde imparte cátedra el Mtro. Molano —uno de los pilares que demuestran la solidez y la vocación de la universidad con la formación de profesionistas de excelencia.

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