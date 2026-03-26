Bety Sánchez lleva techos y pisos firmes a comunidades marginadas

Con la intención de transformar la vida de las y los habitantes de Zacatlán y apoyar la justicia social, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, benefició con el programa de Techos y Pisos Firmes a las familias de Xatohuanco y Atenco.

En una gira de trabajo, la alcaldesa visitó estas dos comunidades que pertenecen a la junta auxiliar de San Miguel Tenango, pero además tienen un alto índice de marginación; pero cumpliendo con los principios de los gobiernos de la Cuarta Transformación, y con recursos municipales, realizó la entrega de 12 pisos y 4 techos firmes.

Con estas acciones, contribuye al descenso del rezago social en el que viven las familias de estas comunidades, mejora su calidad de vida y otorga bienestar.

“Mi gobierno siempre está y estará presente para todas y todos los ciudadanos, en especial para los que menos tienen, porque no podemos hablar de progresos cuando existen desigualdades, pero solo trabajando de la mano de la gente las lograremos disminuir”, dijo Bety Sánchez.

Por su parte, don Ricardo agradeció a la presidenta por su sensibilidad, pues estos techos y pisos firmes cambiarán la vida de su familia y de todas las beneficiadas. Dijo que para ellos era muy importante este apoyo que hoy se hizo realidad.

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