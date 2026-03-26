FGE Puebla aprehende a cinco presuntos secuestradores

Como resultado del seguimiento a una investigación por secuestro, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio cumplimiento a órdenes de aprehensión por reclusión en contra de cinco hombres, como probables responsables de dicho delito.

Los hechos se remontan al 3 de diciembre de 2013, cuando la víctima se encontraba en una carnicería realizando compras y fue interceptada por sujetos armados que la obligaron a subir a su propia camioneta para trasladarla a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Pilares Castillotla, donde permaneció privada de la libertad.

Durante el cautiverio, fue amenazada, sometida a agresiones y obligada a comunicarse con su esposo para exigir un pago de 3 millones de pesos a cambio de su liberación.

Derivado de las investigaciones, se logró identificar a los participantes en el secuestro, quienes desempeñaron distintos roles en la planeación y ejecución del delito.

El 23 de marzo de 2026, agentes de la Fiscalía cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión por reclusión en contra de Julio César N., Arturo N., Filemón N., Óscar N. y Arturo N., quienes se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social de Puebla y en el Centro Penitenciario de Tepexi.

Los imputados quedaron a disposición del juez que los requiere, ante quien rendirán su declaración preparatoria conforme a derecho. La Fiscalía General del Estado mantiene acciones firmes para combatir delitos de alto impacto y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

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