Entregan 36 aparatos ortopédicos al DIF San Martín Texmelucan

Como resultado de la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para fortalecer la inclusión y el bienestar de los grupos en situación de vulnerabilidad, el Sistema Municipal DIF de San Martín Texmelucan, encabezado por Karla González Martínez, recibió 36 aparatos ortopédicos por parte del Sistema Estatal DIF, los cuales serán destinados a personas con capacidades diferentes del municipio.

La entrega se realizó en el marco de la Segunda Reunión de Beneficencias Públicas e Instituciones Homólogas 2026, donde se distribuyeron sillas de ruedas, andaderas, bastones, lentes y auxiliares auditivos especializados, como parte de la sinergia entre la Beneficencia Pública Nacional y el Sistema Estatal DIF.

El Sistema Municipal DIF de San Martín Texmelucan refrenda su reconocimiento al Gobierno del Estado de Puebla y al Sistema Estatal DIF, presidido por Cecilia Arellano Pérez, por impulsar acciones que fortalecen la inclusión social y mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad, contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa, solidaria e incluyente.

Con la recepción de estos apoyos funcionales, el Sistema Municipal DIF fortalecerá la atención que brinda a las familias texmeluquenses, reafirmando su compromiso de trabajar de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno para mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.

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