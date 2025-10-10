San Pedro Cholula logra disminución del 10.51% en delitos durante 2025

Como resultado de las estrategias de seguridad implementadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), se logró una disminución del 10.51% en la incidencia delictiva entre enero y septiembre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
Acciones destacadas de septiembre:
Seguridad
Como parte de las acciones de vigilancia, proximidad y patrullaje, la SSC Cholula obtuvo los siguientes resultados durante septiembre:
- 1 persona puesta a disposición por su probable participación en un delito.
- 67 personas presentadas ante el juez calificador por diversas faltas administrativas.
- 2 vehículos recuperados con reporte de robo.
- 941 llamadas de emergencia atendidas.
- 120 patrullajes preventivos realizados en la cabecera municipal, barrios y juntas auxiliares.
- 6 operativos coordinados con municipios de la zona metropolitana.
Prevención del delito
A través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas se implementaron acciones orientadas a la atención integral y la seguridad comunitaria:
- 50 casos atendidos.
- 2 orientaciones psicológicas brindadas.
- 10 acompañamientos ante instancias correspondientes.
Para prevenir la violencia, el acoso escolar y fomentar entornos seguros en instituciones educativas, el Departamento de Política Criminológica impartió:
- 15 pláticas y 2 talleres, beneficiando a más de 2,800 estudiantes.
- Asimismo, como parte del programa “Protegiendo Cholula”, se llevaron a cabo:
- 3 reuniones vecinales.
- 1 comité temporal de comerciantes durante la feria, beneficiando a 96 locatarios.
Seguridad vial
La Dirección de Vialidad Municipal, a través del Departamento de Educación Vial, promovió la cultura vial entre niñas y niños mediante:
- 8 Circuitos Viales, en los que 1,384 estudiantes aprendieron sobre el programa “1×1”, las señales de tránsito y la conducción preventiva y segura.
- Además, se realizó el mantenimiento de 14 semáforos con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar una circulación segura para todas y todos los cholultecas.
Con estas acciones, el Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, se suma a la estrategia de seguridad del gobernador Alejandro Armenta, reafirmando su compromiso con la construcción de espacios seguros y tranquilos para las familias poblanas.