San Pedro Cholula logra disminución del 10.51% en delitos durante 2025

Como resultado de las estrategias de seguridad implementadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), se logró una disminución del 10.51% en la incidencia delictiva entre enero y septiembre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Acciones destacadas de septiembre:

Seguridad

Como parte de las acciones de vigilancia, proximidad y patrullaje, la SSC Cholula obtuvo los siguientes resultados durante septiembre:

1 persona puesta a disposición por su probable participación en un delito.

67 personas presentadas ante el juez calificador por diversas faltas administrativas.

2 vehículos recuperados con reporte de robo.

941 llamadas de emergencia atendidas.

120 patrullajes preventivos realizados en la cabecera municipal, barrios y juntas auxiliares.

6 operativos coordinados con municipios de la zona metropolitana.

Prevención del delito

A través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas se implementaron acciones orientadas a la atención integral y la seguridad comunitaria:

50 casos atendidos.

2 orientaciones psicológicas brindadas.

10 acompañamientos ante instancias correspondientes.

Para prevenir la violencia, el acoso escolar y fomentar entornos seguros en instituciones educativas, el Departamento de Política Criminológica impartió:

15 pláticas y 2 talleres, beneficiando a más de 2,800 estudiantes.

Asimismo, como parte del programa “Protegiendo Cholula”, se llevaron a cabo:

3 reuniones vecinales.

1 comité temporal de comerciantes durante la feria, beneficiando a 96 locatarios.

Seguridad vial

La Dirección de Vialidad Municipal, a través del Departamento de Educación Vial, promovió la cultura vial entre niñas y niños mediante:

8 Circuitos Viales, en los que 1,384 estudiantes aprendieron sobre el programa “1×1”, las señales de tránsito y la conducción preventiva y segura.

Además, se realizó el mantenimiento de 14 semáforos con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar una circulación segura para todas y todos los cholultecas.

Con estas acciones, el Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, se suma a la estrategia de seguridad del gobernador Alejandro Armenta, reafirmando su compromiso con la construcción de espacios seguros y tranquilos para las familias poblanas.

