Diputada Fedrha Suriano presenta Primer Informe Legislativo

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Isabel Suriano Corrales, presentó su Primer Informe de Labores como integrante de la LXII Legislatura, donde destacó que su responsabilidad es rendir cuentas con transparencia y compromiso a las poblanas y poblanos.

Tras destacar que hasta el momento ha presentado 34 iniciativas de reforma y 15 puntos de acuerdo, Suriano Corrales indicó que, como presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, han aprobado puntos de vital importancia en economía circular, turismo y seguridad en espacios públicos.

La legisladora por Movimiento Ciudadano detalló que entre las iniciativas aprobadas destacan la Reforma Constitucional en materia del Sistema Integral de Cuidados, Ley de Ciberasedio, atención al lupus, esclerosis múltiple y enfermedades autoinmunes, así como impulso al turismo gastronómico y movilidad sustentable.

Suriano Corrales señaló que a través del programa de Obra Comunitaria del gobierno estatal se han invertido 682 mil pesos para proyectos en municipios como Huauchinango y Teziutlán, por mencionar algunos.

