UDLAP recibe a docentes para Maestría en Innovaciones Educativas

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) recibió a la primera generación de docentes becados que cursarán la Maestría en Innovaciones Educativas, un programa de capacitación impulsado por el Gobierno del Estado de Puebla en conjunto con la Secretaría de Educación Pública estatal y la UDLAP, con el objetivo de fortalecer la formación, profesionalización y excelencia del magisterio poblano. Cabe recordar que, a través de un programa recurrente, este año 300 profesionales de la educación cursarán, con una beca del 100%, un posgrado de excelencia internacional que ayudará a consolidar la calidad de la enseñanza en la región.

“Para nosotros esto representa más que el inicio de un programa educativo, representa una decisión institucional conjunta del Gobierno del Estado y de la Universidad de las Américas Puebla para apostar por la transformación educativa, la personalización del conocimiento y, sobre todo, por crear condiciones que mejoren el sistema educativo nacional y la capacitación de cada uno de ustedes”, destacó el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, durante el inicio de la sesión de inducción.

Asimismo, subrayó que este programa es resultado de una visión compartida diseñada para fortalecer las capacidades del profesorado: “Ustedes llegan con la experiencia del aula y del sistema educativo, por lo que esta maestría tiene como propósito estructurarla, potenciarla y convertirla en una propuesta de mejora con impacto real”, afirmó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación de Puebla, Manuel Viveros, enfatizó la importancia de la preparación continua en el ejercicio docente: “Sabemos que diariamente realizan una labor fundamental en sus centros de trabajo; sin embargo, la actualización constante es clave. A través de esta maestría, quienes más se beneficiarán serán el alumnado”. También añadió que esta acción posiciona al estado como referente académico al brindar acceso a programas de alto nivel en colaboración con una institución de prestigio como la UDLAP.

Cabe comentar que la Maestría en Innovaciones Educativas es uno de los programas que recientemente abrió la UDLAP para responder a un entorno dinámico que exige enfoques renovados, pensamiento crítico y soluciones pertinentes a los desafíos actuales del aprendizaje. “Su diseño académico está orientado al desarrollo de competencias profesionales que permitan a los docentes comprender su contexto, proponer estrategias pedagógicas innovadoras, incorporar tecnologías de forma estratégica y evaluar procesos desde una perspectiva ética e inclusiva”, explicó el Mtro. Sergio Linares Pérez, director general escolar de la UDLAP y responsable del desarrollo de este proyecto educativo, quien también destacó que integrarse a este programa implica asumir un compromiso con la mejora continua, la actualización profesional y la calidad educativa.

De manera complementaria al arranque de la sesión de inducción a participantes de esta maestría, las autoridades de la SEP, guiadas por el rector de la UDLAP, realizaron un recorrido por los laboratorios e instalaciones de la universidad, donde pudieron constatar que, en la Universidad de las Américas Puebla, la excelencia es una práctica constante que se refleja en espacios que promueven la innovación, la investigación y el aprendizaje integral. Durante la visita, fueron testigos del nivel académico que distingue a la institución, la cual fue recientemente reconocida por el ranking Mejores Universidades 2026 de El Universal, en el que se reafirmó a la UDLAP como la universidad privada número 1 en México y en el que siete de sus licenciaturas ocuparon el primer lugar entre universidades privadas, consolidando su prestigio en la formación de líderes capaces de enfrentar los grandes desafíos actuales.

Te recomendamos: