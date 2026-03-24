Llega a Cuautlancingo el torneo de porteros “Keeper Combat 2026”

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, anunció la realización del Torneo de Porteros (1 vs. 1) “Keeper Combat Rinat 2026”, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo en la Unidad Deportiva San Juan.

El edil destacó que este evento reunirá a más de 280 porteros provenientes de la República Mexicana y Latinoamérica, consolidando al municipio como un referente en la promoción del deporte.

Asimismo, subrayó que su administración impulsa el deporte como una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social, fomentar la convivencia familiar y brindar oportunidades a niñas, niños y jóvenes.

Durante la presentación, Antonio Iriarte González, jefe del Departamento de Fomento al Deporte, informó que este torneo se realiza por primera vez en Cuautlancingo y en el estado, posicionándolo como uno de los encuentros de porteros más importantes a nivel nacional y latinoamericano.

Detalló que la competencia contará con la participación de porteros en ramas femenil y varonil, así como la presencia de figuras destacadas del fútbol profesional y talentos locales, además de exhibiciones especiales para el público asistente.

El funcionario destacó que la sede será la renovada Unidad Deportiva San Juan, espacio que se ha consolidado como un referente estatal al albergar eventos de carácter internacional.

En cuanto a la premiación, informó que en las categorías U8, U10, U12 y U14, el primer lugar recibirá 2 mil pesos y el segundo, mil pesos en producto deportivo; mientras que en las categorías U16, U18, libre varonil, libre femenil, máster y senior, el primer lugar obtendrá 4 mil pesos y el segundo, 2 mil pesos en producto deportivo.

Finalmente, Omar Muñoz invitó a las familias de Cuautlancingo y de la zona conurbada a asistir a este evento, destacando que este tipo de actividades contribuyen a la reconstrucción del tejido social y fortalecen la convivencia comunitaria.

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