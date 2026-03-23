Operativo “Feria Segura” mantiene saldo blanco en Sanctorum

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del municipio de Cuautlancingo, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y en coordinación con la Dirección de Seguridad Vial, Protección Civil y Guardias Ciudadanos, implementó el operativo “Feria Segura” en el marco de las festividades de la junta auxiliar de Sanctorum, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias y mantener el orden público.

Como parte del dispositivo, se contó con la participación de diversas instancias, entre ellas áreas de giros comerciales, autoridades migratorias y una célula especializada K9 (binomios caninos), fortaleciendo las labores de vigilancia, prevención y disuasión del delito.

Durante el operativo, la intervención de los binomios K9 permitió la detección de sustancias ilícitas, lo que derivó en la detención de diversas personas por la probable posesión de estupefacientes al interior de un establecimiento. En consecuencia, se procedió a la clausura del inmueble, en apego a la normatividad vigente, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad en la zona.

Cabe destacar que, gracias a la coordinación interinstitucional, las actividades desarrolladas hasta el momento en la feria de Sanctorum se han llevado a cabo con saldo blanco, garantizando un ambiente seguro para las y los asistentes.

De manera complementaria, se mantienen operativos permanentes en distintos giros comerciales, mediante la coordinación de diversas áreas del Gobierno Municipal, con la finalidad de supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente y reforzar las condiciones de seguridad en el municipio.

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