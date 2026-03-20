Cuautlancingo obtiene patrulla y capacitación para policías

Por cumplir en tiempo y forma con el manejo de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN), el Gobierno municipal de Cuautlancingo, que encabeza Omar Muñoz, se hizo acreedor a una serie de beneficios que fortalecerán la seguridad pública en el presente año.

El edil indicó que gracias a la ejecución de todos los proyectos en materia de seguridad y la atención oportuna de todos los lineamientos establecidos por la federación, entre ellos la correcta presentación de reportes trimestrales, Cuautlancingo obtuvo una nueva patrulla equipada con balizamiento, la cual permitirá fortalecer las labores operativas y de vigilancia en el municipio.

Asimismo, obtuvo cuatro cursos especiales para la profesionalización del estado de fuerza, en los que serán capacitados 164 elementos policiales, además de que 77 agentes serán sometidos a evaluaciones de nuevo ingreso y de permanencia con el objetivo de garantizar cuerpos de seguridad mejor preparados y evaluados.

Lo anterior, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) para el ejercicio 2026.

Con este hecho, dijo el edil, Cuautlancingo mejora la capacidad de respuesta y las labores operativas de prevención del delito, un hecho que se ha visto reflejado en la disminución de la incidencia delictiva registrada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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