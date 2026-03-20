Cuando las mujeres gobiernan, hacen las cosas diferentes: Laura Artemisa

“Con resultados demostramos por qué cuando las mujeres gobernamos y tomamos decisiones, hacemos las cosas diferentes, porque hacemos eficiente nuestro tiempo, porque logramos que las acciones sean verdaderamente para lo que hace falta, porque damos respuestas a la gente, más allá de lo básico”, aseguró Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, durante el Jueves Cultural que en esta ocasión mostró las riquezas de Zacatlán.

La presencia del pueblo mágico de Zacatlán permitió acercar la riqueza cultural de la Sierra Norte a la Secretaría de Bienestar, en un espacio que promueve identidad, inclusión y desarrollo social. Laura Artemisa García Chávez, resaltó que el liderazgo de las mujeres siempre marca la diferencia en todas las tareas que realizan.

En este contexto, Laura Artemisa García agradeció a la presidenta Bety Sánchez por sumarse a esta tarea y le reiteró que habrá colaboración permanente con autoridades municipales para garantizar que los programas sociales lleguen a quienes más lo necesitan “para llegar a donde más se necesita a fin de resolver la problemática que enfrenten”.

En este sentido, detalló que la Subsecretaría de Vivienda, por ejemplo, tienen programas que fortalecen los espacios con servicios básicos “tenemos el gran programa estrella de nuestro gobernador Alejandro Armenta Mier, la Obra Comunitaria que por supuesto permite que todas y todos ustedes de manera directa participen para decidir cuáles son sus prioridades y administren el recurso”, expresó.

Como parte de este encuentro, se reconoció la participación de mujeres que preservan las tradiciones de Zacatlán, entre ellas Guadalupe Yoliria Márquez López, primera reina indígena de la Gran Feria de la Manzana 2023, originaria de San Miguel Tenango, quien promueve la lengua náhuatl y el trabajo artesanal.

En su mensaje, la exreina destacó que “poder estar aquí nos da la oportunidad de acercar la medicina tradicional, la naturaleza, la industria relojera, para que puedan conocer la gran maravilla que tenemos en la Sierra Norte para que no se pierdan las tradiciones”.

Por su parte, la presidenta municipal, Bety Sánchez Galindo, subrayó que el 10 de noviembre de 2025 Zacatlán recibió la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible por los procesos artesanales del pan relleno con queso. Además, señaló que el próximo 27 de abril se celebrarán 15 años como Pueblo Mágico, con diversas actividades para recibir a los visitantes.

Finalmente, Laura Artemisa García señaló que acciones como el Jueves Cultural refleja la política social que impulsa el gobernador Alejandro Armenta Mier, en sintonía con la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al consolidar espacios donde la tradición y el bienestar fortalezcan el tejido social en Puebla.

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