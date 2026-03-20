Limpia dona 50 mil latas para rehabilitar espacios deportivos en Puebla

Con la suma de esfuerzos entre las entidades del Gobierno de que Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) liderado por Omar Rodríguez Corte se suma al programa de Canchas por Latas con la entrega de 50 mil latas de aluminio.

Esta aportación forma parte de una estrategia conjunta y el resultado de esfuerzos institucionales para recuperar espacios públicos, mejorar la infraestructura deportiva y promover entornos dignos para la activación física.

Con acciones como estas el Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla, refrenda el compromiso de seguir generando oportunidades deportivas con instalaciones seguras y con condiciones viables para la práctica deportiva en la capital.

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