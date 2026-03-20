Rodrigo Abdala descarta buscar candidatura para 2027 en Puebla

El delegado de los Programas para el Bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala Dártigues, descartó por el momento buscar una candidatura para la elección intermedia de 2027.

En entrevista este jueves, el funcionario federal aseguró estar “completamente abocado” a la coordinación de los apoyos sociales en la entidad.

A pesar de que en procesos electorales anteriores Abdala ha manifestado públicamente su interés por la alcaldía de Puebla capital, en esta ocasión evitó cualquier pronunciamiento que lo vincule con la boleta electoral.

“Yo ahorita lo que te puedo decir es que estamos completamente abocados a lo que nos corresponde”, sentenció.

#Puebla 🗣️ “Estamos completamente avocados a los que nos corresponde”, afirmó el delegado de los Programas para el Bienestar, Rodrigo Abdala, al descartar aspiraciones adelantadas de cara al 2027.



Apuntó que por el momento está concentrado en el registro que iniciará el… pic.twitter.com/DT216PBaqE — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 19, 2026

El delegado adelantó que el próximo 23 de marzo iniciará formalmente el registro para la entrega de pensiones destinadas a personas con discapacidad.

Aseguró que las más de 250 sucursales del Banco del Bienestar en el estado funcionan con normalidad, garantizando el flujo de recursos a los beneficiarios.

Rodrigo Abdala abordó la situación de las sucursales tras los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero, derivados de la coyuntura nacional por el abatimiento de “El Mencho”.

En ese sentido, confirmó que la sucursal ubicada en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán fue blanco de ataques con bombas molotov.

Pese a los intentos de sabotaje e incendios en algunos puntos, el delegado enfatizó que la entrega de apoyos en Puebla no se detuvo en ningún momento.

Editor: Renato León

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