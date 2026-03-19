Paola Rojas llama a estudiantes BUAP a construir liderazgos con propósito

La periodista Paola Rojas impartió en el teatro del Complejo Cultural Universitario de la BUAP la conferencia “Juntas somos más fuertes“, dirigida a la comunidad universitaria como parte de las actividades conmemorativas del mes de la mujer.

Durante su mensaje, exhortó a las estudiantes a buscar oportunidades mediante herramientas tecnológicas, generar equilibrio e igualdad, crear redes de apoyo con enfoque en la diversidad y compartir el éxito como base para construir felicidad.

Rojas enfatizó la importancia de encontrar un propósito en el trabajo profesional como motor de realización personal y colectiva: “Si tú haces de tu trabajo, claramente como médico lo haces, como mercadólogo, como comunicador, como artista, como lo que sea que elijas, si hay una misión y hay un propósito, eso te sostiene. Te sostiene, te motiva, te alimenta, te nutre, te llena de la felicidad que importa”.

La periodista subrayó el valor del servicio a los demás como elemento transformador de la realidad y llamó a las nuevas generaciones a asumir liderazgos constructivos en un contexto de violencia y confrontación: “Necesitamos liderazgos como ustedes. Necesitamos la fuerza y el liderazgo de estudiantes como ustedes, que lo que quieren es sumar, que lo que quieren es hacer una mejor realidad con su trabajo”.

Finalmente, invitó a los asistentes a valorar su formación universitaria y a compartir sus logros: “El verdadero éxito es el que se comparte. Si es para ti solito, no te lleva muy lejos, nada más te marea y eventualmente te caes. Ustedes son muy afortunados de estudiar en esta universidad, de haber tenido acceso no solo a educación, sino a la alimentación y a todo lo que han tenido. Compártanlo”.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez agradeció la presencia de la conferencista y el mensaje dirigido a la comunidad universitaria.

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