Investigan asesinato de hombre abandonado en zona rural de Jolalpan

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado en una zona rural cercana a la carretera entre Mitepec y Temalac, perteneciente al municipio de Jolalpan, en la Mixteca poblana.

Según información proporcionada por corporaciones de seguridad, el hallazgo ocurrió después de que una llamada anónima reportara la presencia de una persona aparentemente inconsciente a la orilla del camino.

Policías municipales se trasladaron al sitio y confirmaron que el individuo ya no contaba con signos de vida.

Los primeros reportes señalan que el hombre presentaba una herida provocada por arma de fuego en la parte posterior de la cabeza. Vestía ropa casual y fue encontrado tendido junto a la carpeta asfáltica, rodeado por manchas hemáticas.



Personal ministerial tomó conocimiento de los hechos y abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables. El cadáver fue trasladado al anfiteatro regional para la práctica de la necropsia de ley.

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