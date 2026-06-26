Katia Itzel García, primera árbitra mexicana en mundiales

La árbitra mexicana Katia Itzel García Mendoza se convirtió este jueves en la primera latinoamericana en arbitrar un partido del máximo torneo de selecciones nacionales al dirigir el encuentro entre Países Bajos y Túnez (3-1) en Kansas City, correspondiente al Grupo F.

Katia Itzel, de 33 años, manejó sin controversias un duelo marcado por la lluvia y se unió así a un selecto grupo de mujeres que han estado al frente de un partido mundialista.

La asistente mexicana Sandra Ramírez y el español José Enrique Naranjo completaron el cuerpo arbitral, todos luciendo un uniforme negro con detalles tricolores (franjas verde, blanco y rojo en hombros y piernas) como homenaje a México, diseño exclusivo de Adidas para esta ocasión.

Katia Itzel García con los colores de México 🇲🇽



Gran trabajo de la mexicana 👏



Reconocimiento también a Sandra Ramírez que estuvo como abanderada.pic.twitter.com/YSqz091cjl — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) June 26, 2026

El debut de García como juez central llegó después de que ya se había desempeñado como cuarta árbitra en los partidos Japón-Países Bajos, Inglaterra-Croacia y Estados Unidos-Australia, y también fungirá en esa posición en el duelo Argelia-Austria del sábado 27 de junio.

La silbante egresada de la UNAM comandó la ceremonia de himnos con una sonrisa, reflejo de un sueño cumplido, y en el terreno de juego no hubo controversias mayores.

En el aspecto deportivo, Países Bajos aseguró el primer lugar del Grupo F con siete puntos, seguido de Japón (5), Suecia (4) y Túnez (0), gracias a los goles de Ellyes Skhiri en propia puerta (3′), Brian Brobbey (7′) y Jan Paul van Hecke (62′).

Hazem Mastouri descontó para Túnez al 54′, pero el equipo neerlandés mantuvo el control y eludió un cruce temprano con Brasil, enfrentándose ahora a Marruecos en los dieciseisavos de final.

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