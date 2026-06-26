Catean bodegas por presunto uso de robo de hidrocarburos en Amozoc

Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un cateo para investigar el uso irregular de dos bodegas que se presume, tendrían almacenamientos, vehículos y tomas clandestinas para el robo de hidrocarburos en Amozoc.

El ejercicio de seguridad se habría desplegado en la colonia San Miguel Cuauhtenco desde las 11 de la mañana del día jueves, cuando elementos de la Secretaría de la Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Física de Pemex, policías estatales y municipales llegaron hasta la zona de la 3 Norte y 4 Poniente de la mencionada localidad.

En este punto, se desplegó un resguardo inmediato del perímetro y se ingresó con orden previa a dos bodegas donde según denuncias anónimas podría existir una base de operaciones de huachicol.

#Seguridad 🚓 Efectivos de la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército, así como personal de Seguridad Física de Pemex, han resguardado a lo largo de este día dos bodegas en la comunidad de San Miguel Cuauhtenco, en Amozoc, donde, se presume, se realizarían actos relacionados… pic.twitter.com/g8CQj5xzZ2 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 26, 2026

Luego de más de seis horas de operativo, las autoridades mantuvieron el resguardo en el área hasta el arribo de la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que, se presume, el trabajo de campo habría sido positivo en el hallazgo de bienes irregulares.

Hasta el corte de esta edición las autoridades no han emitido ningún pronunciamiento sobre lo ocurrido, por lo que aún se desconoce el saldo de la diligencia en cuestión.

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