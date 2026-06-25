Aseguran 20 puntas hechizas y armas en penal de Cholula

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), llevó a cabo un operativo de revisión en el penal de San Pedro Cholula como parte de las acciones permanentes para preservar el orden en los centros penitenciarios regionales, informó la dependencia en un comunicado.

Durante la intervención, los policías custodios aseguraron 20 puntas hechizas, tres armas punzocortantes, una máquina para rasurar, accesorios para teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.

El gobierno del estado destacó que mantiene revisiones periódicas en los centros penitenciarios como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y consolidar espacios que favorezcan una adecuada reinserción social.

La colaboración con autoridades federales refuerza las acciones de control y vigilancia en los penales de la entidad.

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