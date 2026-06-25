Paseo de Campeones fortalece identidad deportiva: Armenta

En un recorrido por el Parque Lineal y el Paseo de Campeonas y Campeones, el gobernador Alejandro Armenta Mier sostuvo cercanía con la ciudadanía por este espacio que reconoce en vida la trayectoria de las y los atletas poblanos que han puesto en alto el nombre de la entidad. Durante la visita, destacó que esta obra fortalece la identidad deportiva de Puebla, mejora la imagen urbana y contribuye a una movilidad más segura en los accesos y salidas de la capital.

El titular del Ejecutivo anunció una segunda etapa de intervención en la colonia Maravillas y adelantó que, mediante el Programa de Obra Comunitaria, se impulsará el mejoramiento de parques y gimnasios al aire libre ubicados cerca de las 70 vialidades que recibirán mantenimiento este año.

Asimismo, invitó a la población a reportar espacios abandonados para su recuperación y conversión en áreas de convivencia familiar, bajo una visión similar a la del programa Senderos de Paz que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También informó que se instalarán alarmas vecinales para fortalecer la participación ciudadana y facilitar la denuncia de conductas ilícitas.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, explicó que la obra incorpora ecocreto como material principal y contempló la intervención de tres kilómetros de vialidades, cerca de 100 calles y acciones en beneficio de 22 colonias, entre ellas Los Pinos, Villa Deportiva, Los Fuertes, San Sebastián de Aparicio, San Pedro, Malintzi, Maravillas, Tepeyac y Lomas de Loreto.

Detalló que el proyecto incluyó la rehabilitación de 130 mil metros cuadrados con juegos infantiles, dos canchas de fútbol 7, gimnasio al aire libre, área de estacionamiento y la recuperación del monumento Vela Votiva, acciones que favorecen a más de 1.54 millones de habitantes mediante una inversión de 108 millones de pesos. Además, resaltó que la zona permanecía en condiciones de abandono y vandalismo, mientras que hoy ofrece un entorno digno que inspira a niñas, niños y jóvenes.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, informó que el Paseo de Campeonas y Campeones contará con 22 bustos de deportistas poblanos que representan el esfuerzo, la disciplina y la resiliencia. Asimismo, convocó a la ciudadanía a preservar estas instalaciones y anunció la realización de actividades deportivas que fortalecerán el tejido social y consolidarán al deporte como una herramienta de transformación.

Las y los poblanos que recibirán este reconocimiento son Mario González Lugo, Marcos Madrid, William de Jesús Córdoba, Maricruz Colón Tenorio, Gaby “La Bonita” Sánchez, José Luis Sánchez Solá, Ariadne Hernández Rodríguez, Aurelio López Ríos, Koichi Choda Watanabe, Nelly Edith Miranda Herrera, Manolo Lapuente, Yola Ramírez, José Ramón Fernández, Claudia Romero Rodríguez, Roberto Ruiz Esparza, Diana Coraza, Salomón Elías Jauli, Celia Flores, Carlos Poblete, Yadira Lira Navarro, Edgar Chumacero y Leo Flores Sánchez.

Entre las figuras homenajeadas destaca Roberto Ruiz Esparza, asesor deportivo y referente histórico del Club Puebla, reconocido por registrar la mayor cantidad de partidos completos y participaciones en liguilla con la institución, además de recibir distinciones nacionales por su desempeño. También forma parte de este reconocimiento José Luis Sánchez Solá “El Chelís”, entrenador y rector de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP).

Durante el recorrido, vecinas y vecinos expresaron su respaldo a las acciones de recuperación urbana. Emmanuel Ruiz consideró que el reconocimiento a los atletas poblanos visibiliza sus logros y fortalece el atractivo turístico de la ciudad. Daniel Linares señaló que la renovación de estos espacios impulsa la práctica deportiva, mejora la imagen urbana y genera beneficios económicos para la comunidad.

Por su parte, Mónica Andreu destacó que la rehabilitación de accesos y cruces peatonales incrementa la seguridad y facilita la movilidad de las personas. En tanto, Pedro Ramírez resaltó la limpieza y embellecimiento de calles y camellones, además de considerar que el Paseo de Campeonas y Campeones constituye una fuente de inspiración para que las nuevas generaciones alcancen metas deportivas de nivel nacional e internacional.

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