“Naranjitas” limpian avenida Juárez tras triunfo de Selección Mexicana

Como parte de las acciones de atención al espacio público, personal del Organismo Operador del Servicio de Limpia llevó a cabo el lavado de distintos puntos de la Avenida Juárez, una vez concluidos los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana. Estas labores permitieron retirar residuos y devolver las condiciones óptimas a uno de los corredores urbanos con mayor afluencia de la ciudad.

El operativo se realizó de manera oportuna con el propósito de preservar la limpieza y el orden en este importante punto de convivencia, garantizando espacios seguros y dignos para quienes diariamente transitan por la zona. Con estas acciones, el organismo reafirma su compromiso de mantener en buen estado la infraestructura urbana después de eventos de alta concentración de personas.

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, mantiene un programa de atención a los espacios públicos, fortaleciendo el cuidado de las vialidades y promoviendo una cultura de corresponsabilidad para que las y los poblanos disfruten una ciudad limpia, ordenada y en mejores condiciones para todos.

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