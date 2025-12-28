35 robos a cuentahabientes y 13 a bancos en Puebla durante 2025

Los grupos delictivos dedicados al robo a cuentahabiente y a bancos en la zona metropolitana, además de colonias que forman parte de corredores bancarios, operan los parques industriales en los municipios de Puebla y Cuautlancingo.

Lo anterior de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de los reportes que reciben al 911.

En lo que va del año, uno de los puntos con más reportes de robo a cuentahabiente y a bancos fue el parque industrial 5 de Mayo, ubicado en la capital poblana, al concentrar cuatro casos.

El primero en la zona fue un robo a cuentahabiente que se cometió el 20 de agosto de 2025; a los dos meses se registró el segundo del mismo tipo el 24 de octubre del año en curso; al pasar menos de una semana, el tercero, el 30 de octubre.

Ese mismo día se reportó al 911 un robo bancario en el mismo punto de la ciudad, en inmediaciones de la Central de Abasto.

Otro punto con reporte es el de Parque Industrial Finsa en Cuautlancingo, cerca de la Volkswagen, en donde pidieron auxilio a los números de emergencia el 13 de junio de 2025.

De enero a noviembre de 2025 se han contabilizado 35 reportes de robo a cuentahabiente en la zona conurbada de Puebla, de los cuales 27 ocurrieron en la capital poblana, cinco en Cuautlancingo, dos en San Andrés Cholula y uno en San Pedro Cholula.

En la capital, estos robos se han registrado en zonas como Ampliación Reforma, Anzures, Carmen Huexotitla, Central de Abasto, La Paz, Xonaca y Volcanes, así como en juntas auxiliares como San Francisco Totimehuacan y Romero Vargas.

En cuanto a robos a bancos, se han presentado 13 casos, de los cuales 11 ocurrieron en el municipio de Puebla y dos en San Andrés Cholula.

Las colonias fueron Humboldt, Las Ánimas, El Vergel, El Cerrito, Barrio de San Miguel, Central de Abastos, Lomas de Angelópolis y el Centro.

