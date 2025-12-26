Muertes por siniestros viales en Puebla suben 30% en 4 años: INEGI

En los últimos cuatro años, las muertes causadas por siniestros viales crecieron 30 por ciento en el estado de Puebla, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante 2024 se contabilizaron 12 mil 920 siniestros viales en la entidad, de los cuales el 99 por ciento fueron por causas provocadas por el conductor.

En los datos del INEGI se indica que solo 33 casos fueron originados por el peatón, 43 por fallas del vehículo y 12 por las malas condiciones del camino.

El año pasado hubo 269 muertes viales, cuando en 2021 se contabilizaron apenas 206.

El crecimiento de las muertes mayor se registra en los conductores, con un 45 por ciento, al contabilizar 157 casos el año pasado; es decir, seis de cada 10 muertes viales se trata de las personas que manejan los automóviles.

El 27 por ciento de las muertes viales registradas el año pasado fueron de los pasajeros y el 12 por ciento de los peatones.

En las muertes de ciclistas se refleja una disminución en los últimos años del 57 por ciento, ya que en 2021 se contabilizaron siete casos y el año pasado disminuyeron a tres.

En otras víctimas se cuantifican dos casos, cuatro menos que lo registrado durante 2021.

