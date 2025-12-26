Choque entre autobuses deja 3 muertos y 11 heridos en la Tlapa-Puebla

Amaury Jiménez
Una de las unidades invadió el carril contrario e impactó frontalmente a la otra. / Foto: Especial.

Un choque frontal entre dos autobuses de pasajeros dejó saldo preliminar de tres fallecidos y 11 lesionados la mañana de este viernes en la carretera Tlapa-Puebla, a la altura de Ixcateopan, Guerrero.

Las unidades involucradas pertenecen a las empresas Oro y Sur. Testigos preliminares indican que una invadió carril e impactó frontalmente a la otra, dejando pasajeros atrapados en los vehículos.

Cuerpos de emergencia de municipios cercanos realizaron maniobras de rescate y atención prehospitalaria. Algunos de los heridos presentan heridas de gravedad.

La vialidad permanece parcialmente cerrada para realizar las labores de auxilio, retiro de unidades y peritajes correspondientes.

El Gobierno Municipal de Tlapa de Comonfort desplegó personal del DIF y Protección Civil para apoyar a afectados, principalmente originarios de Alpoyeca y con destino a Puebla capital.

