Choque entre autobuses deja 3 muertos y 11 heridos en la Tlapa-Puebla

Un choque frontal entre dos autobuses de pasajeros dejó saldo preliminar de tres fallecidos y 11 lesionados la mañana de este viernes en la carretera Tlapa-Puebla, a la altura de Ixcateopan, Guerrero.

Las unidades involucradas pertenecen a las empresas Oro y Sur. Testigos preliminares indican que una invadió carril e impactó frontalmente a la otra, dejando pasajeros atrapados en los vehículos.

Cuerpos de emergencia de municipios cercanos realizaron maniobras de rescate y atención prehospitalaria. Algunos de los heridos presentan heridas de gravedad.

La vialidad permanece parcialmente cerrada para realizar las labores de auxilio, retiro de unidades y peritajes correspondientes.

El Gobierno Municipal de Tlapa de Comonfort desplegó personal del DIF y Protección Civil para apoyar a afectados, principalmente originarios de Alpoyeca y con destino a Puebla capital.

Editor: César A. García

