Se incendian árboles de Navidad en Cuautlancingo y Tecamachalco

Un grupo de niños jugando con pirotecnia sin supervisión adulta provocó el incendio de un adorno de árbol de Navidad en la explanada de la junta auxiliar de Sanctorum, Cuautlancingo.

Autoridades locales confirmaron que una chispa de los cohetes alcanzó la estructura inflamable, alertando a los vecinos que solicitaron auxilio inmediato.

Elementos del Cuerpo de Bomberos sofocaron el fuego rápidamente, evitando su propagación y limitando los daños a materiales mínimos. No se reportaron personas lesionadas.

Un incidente similar ocurrió la noche del 24 de diciembre en San Mateo Tlaixpan, Tecamachalco, donde el uso de pólvora incendió un árbol de gran tamaño.

Bomberos intervinieron ante la intensa columna de llamas que amenazaba maleza seca y visibilidad vial. No hubo heridos, pero generó asombro entre automovilistas

#Seguridad Esta madrugada se incendió un árbol de Navidad en San Mateo Tlaixpan, en Tecamachalco.



Uso de pirotecnia, la aparente causa del siniestro.



Elementos de protección civil y bomberos combatieron el fuego, el cual no dejó heridos.



