Captan 27 vehículos foráneos a exceso de velocidad en Puebla

En los primeros tres días del operativo Monitor vial, de la Secretaría de Movilidad y Transporte, para vigilar que los vehículos con placas de otros estados respeten los límites de velocidad en vialidades poblanas, captaron 27 unidades a altas velocidades, de las cuales 24 eran reincidentes.

Lo anterior de acuerdo con la titular de la dependencia estatal, Silvia Tanús Osorio, quien informó que uno de los reincidentes contaba con 380 “impactos anteriores”.

“Esto pone en peligro la vida de tus hijos y la vida de todos nosotros”, lamentó la funcionaria estatal.

En el análisis mencionó que solo cuatro de los vehículos monitoreados eran prima infractores, es decir, que era la primera vez que son multados por exceder los límites de velocidad.

Tanús Osorio descartó que estos operativos estén a la caza de los visitantes de otros estados por el simple hecho de tener una placa de otra entidad y recordó que, como cualquier estado, vigilan que se respeten los límites de velocidad.

“Los invito a que redoblemos nuestra seguridad, a que la tranquilidad de estas fiestas no enlute ningún hogar y que respetemos la seguridad vial de las y los poblanos”, comentó.

