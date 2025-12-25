Incendio en Amozoc deja sin electricidad a vecinos; no hay lesionados

Una fuerte movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos de Amozoc se registró la tarde de este jueves en el municipio de Amozoc tras un incendio en un taller dedicado a la fabricación de salas.

El hecho se registró en el barrio de San Miguel, sobre la calle 12 poniente entre 11 y 13 norte, cuando en el interior de un inmueble empezaron a salir llamas de fuego, las cuales se iban extendiendo, incluso quemaron algunos cables de electricidad y dejó sin servicio a vecinos de la zona.

Versiones extraoficiales señalan que el uso de pirotecnia pudo ser la causa del incendio, debido a que una chispa pudo haber encendido el producto flamable que hay en el interior del inmueble.

Tras ver las intensas llamas y el fuego, acudieron Bomberos de Puebla y del municipio de Acajete al lugar, quienes se sumaron a las labores para mitigar y controlar el incendio, priorizando en todo momento la seguridad de la ciudadanía.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, solo daños materiales dentro del terreno.

#Seguridad 🚒 Esta tarde se incendió un predio ubicado en el barrio de San Miguel, en la calle 12 Poniente de en Amozoc.



De manera preliminar, se reportó que el fuego se originó en un taller de salas y fue ocasionado por el uso de pirotecnia en la zona; las llamas alcanzaron… pic.twitter.com/rWcxKJgnwT — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 25, 2025

Editor: César A. García

