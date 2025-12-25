Incendio en Amozoc deja sin electricidad a vecinos; no hay lesionados

Se presume que la causa del incendio pudo ser ocasionado por pirotecnia. / Foto: Especial.

Una fuerte movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos de Amozoc se registró la tarde de este jueves en el municipio de Amozoc tras un incendio en un taller dedicado a la fabricación de salas.

El hecho se registró en el barrio de San Miguel, sobre la calle 12 poniente entre 11 y 13 norte, cuando en el interior de un inmueble empezaron a salir llamas de fuego, las cuales se iban extendiendo, incluso quemaron algunos cables de electricidad y dejó sin servicio a vecinos de la zona.

Versiones extraoficiales señalan que el uso de pirotecnia pudo ser la causa del incendio, debido a que una chispa pudo haber encendido el producto flamable que hay en el interior del inmueble.

Tras ver las intensas llamas y el fuego, acudieron Bomberos de Puebla y del municipio de Acajete al lugar, quienes se sumaron a las labores para mitigar y controlar el incendio, priorizando en todo momento la seguridad de la ciudadanía.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, solo daños materiales dentro del terreno.

