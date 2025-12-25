Cabildo de Puebla busca endurecer sanciones por maltrato animal

El Cabildo de Puebla busca incrementar las sanciones contra el maltrato animal y definir una sanción económica para que las y los jueces cívicos puedan implementarlas de manera uniforme, así como el análisis de un padrón de violentadores, informó la regidora Alondra Méndez Luis.

En entrevista, la regidora morenista explicó que en la actualidad los jueces cívicos en ocasiones dictaban castigos como la donación de un bulto de alimentos, por lo cual estudian que sean penas económicas más elevadas para disuadir a quienes maltratan a los animales.

Asimismo, indicó que elaborarán un protocolo para personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que sepan cómo actuar cuando detecten o las personas reporten un caso de maltrato animal.

En cuanto al padrón de personas violentadoras de animales, indicó que fue una sugerencia de animalistas, ya que consideran que sería una forma de evitar que un agresor continúe el maltrato con otros animales, cuando ya les quitaron algunos ejemplares y pueden adquirir otro.

“Estamos trabajando de la mano con ellos para trabajar de la mano a favor de los seres sintientes”, dijo.

Sin embargo, dijo que estas modificaciones se llevarán a cabo en el Código Reglamentario Municipal hasta que se realice lo propio en la Ley de Bienestar Animal federal y en la estatal.

En tanto, comentó que adelantan el trabajo con mesas con las organizaciones animalistas para analizar los cambios.

Por otra parte, van a trabajar con dos campañas, una en la que concienticen a la población de no dejar a perros y gatos en la intemperie y otra para que aumenten las adopciones de los seres sintientes rescatados.

