Bloquean crucero Cuatro Caminos por desaparición de inspector

Ciudadanos de la junta auxiliar de Agua Dulce, Tilapa, bloquearon el crucero Cuatro Caminos en Izúcar de Matamoros la mañana de este jueves para exigir a la Secretaría de Gobernación el apoyo en la búsqueda de Nemecio Herrera Gutiérrez, inspector auxiliar desaparecido desde el 21 de diciembre.

El bloqueo responde a la falta de respuesta del delegado regional de Gobernación, Omar Escamilla, y del presidente municipal de Tilapa, Juan José Flores de la Torres. Los manifestantes acusan incumplimiento de promesas de enviar una comisión de búsqueda el 24 de diciembre, lo que consideraron una burla.

Te puede interesar: Hombre resulta electrocutado al transportar pastura en Ciudad Serdán

Familiares y amigos de Herrera Gutiérrez, de 50 años, cerraron la vialidad desde las 09:00 horas, afectando el acceso a Oaxaca, Morelos y Guerrero. El inspector desapareció tras salir de un convivio en el restaurante Xochitlán, a bordo de una camioneta Nissan blanca.

Los inconformes denuncian que solo enviaron dos personas y tres patrullas, pese a promesas de Ejército, Guardia Nacional, helicópteros, drones y canes. Exigen herramientas suficientes para localizarlo. Pese a ser autoridad auxiliar, señalan indiferencia de autoridades estatales y municipales, lo que genera indignación entre los pobladores.

#Puebla Seguidores y familiares de Nemecio Herrera Gutiérrez, reportado como desaparecido desde el 21 de diciembre, iniciaron un bloqueo total en el Crucero de Cuatro Caminos en la zona de Izúcar de Matamoros, como medida de presión ante lo que califican como incumplimiento de… pic.twitter.com/KzxZ0I9bD5 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 25, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: