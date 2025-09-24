Choque de patrulla en Izúcar de Matamoros deja dos elementos heridos

Durante la noche del 24 de septiembre, una patrulla de la policía municipal de Izúcar de Matamoros se impactó contra un poste en el barrio de San Juan Piaxtla, sin que hasta el momento se conozcan las causas del accidente.

El incidente ocurrió cuando la unidad policial circulaba por la carretera Izúcar de Matamoros-San Juan Epatlán, a la altura del barrio de San Juan Piaxtla, cerca de las oficinas de Bienestar. Fue en ese punto donde la patrulla colisionó contra el poste, resultando en daños principalmente en la parte frontal del vehículo.

Te puede interesar: Vinculan a proceso a autor de delitos electorales en Puebla

A bordo viajaban dos elementos, un hombre y una mujer, quienes no sufrieron lesiones graves, pero fueron trasladados al hospital general de Izúcar de Matamoros para recibir atención médica.

Este accidente marca el cuarto choque que involucra a una patrulla de la policía municipal de Izúcar de Matamoros en menos de un año, aunque las circunstancias que originaron este percance siguen siendo desconocidas.

Editor: César A. García

Te recomendamos: