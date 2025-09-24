Camioneta impacta contra vivienda en la Interserrana y causa un muerto

Una persona murió y al menos cuatro resultaron lesionadas luego de que el conductor de una camioneta tipo pickup perdió el control y chocó contra una vivienda de madera en la carretera Interserrana.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:30 horas en el tramo que conecta Zacatlán con Ahuacatlán, a la altura de la comunidad de Xoxonacatla. La camioneta de color negro impactó contra la vivienda, donde se encontraba una familia en su interior.

Te puede interesar: Cuerpo hallado en Analco era de comerciante tlaxcalteca

El saldo preliminar indica que una persona quedó prensada y falleció dentro de la vivienda. Cuatro lesionados más fueron atendidos por cuerpos de emergencia, incluyendo la Cruz Roja y la Policía Municipal.

Las autoridades ya están en la zona y esperan la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar el levantamiento del cadáver. Mientras tanto, el conductor de la camioneta fue detenido y se encuentra bajo custodia.

Editor: César A. García

Te recomendamos: