Sheinbaum confirma mesa de diálogo con normalistas de Teteles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que estudiantes de la Normal “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo mantienen una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender sus demandas.

Señaló que fue en la última reunión que sostuvo con padres de normalistas de Ayotzinapa, que tuvo acercamiento con una normalista de Teteles; a partir de ese momento, dijo que se les está atendiendo a las estudiantes poblanas.

“La última vez que recibí a los padres de Ayotzinapa, una de las madres me presentó a una alumna de la normal de Puebla y a partir de allí se abrió una mesa; se han manifestado también aquí en la Ciudad de México y tienen una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación”, recalcó.

La tarde del 23 de septiembre, integrantes del Consejo Estudiantil de la normal de Teteles sostuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob) de Puebla, con quienes acordaron abrir las instalaciones del plantel a partir del lunes 29 de septiembre.

De manera que la siguiente semana iniciarán clases de manera presencial y posteriormente comenzará el proceso para la inscripción de las aspirantes de nuevo ingreso a primer año.

Las partes también pactamos mantener diálogo permanente para atender las solicitudes de la comunidad estudiantil, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación, así como el respeto a la libertad de expresión.

