SSC Puebla presenta resultados de seguridad durante septiembre

Como parte de las estrategias para mantener una capital en orden, las cuales son encabezadas por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, cuyo objetivo es seguir generando entornos de paz y brindar protección a las y los habitantes de la capital del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) continúa fortaleciendo las estrategias en beneficio de las familias poblanas.

En conferencia de prensa encabezada por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Franco Rodríguez, y el de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, coronel Félix Pallares Miranda, destacaron el trabajo coordinado con Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA) durante los festejos patrios, tanto en la zona del Centro Histórico como en las 17 juntas auxiliares de la ciudad, así como colonias y unidades habitacionales donde se logró un saldo blanco en los eventos que se realizaron en estas fechas.

Además, se resaltaron los buenos resultados y avances en materia de prevención, tras la gran participación ciudadana, durante el Simulacro Nacional con Hipótesis de Sismo, el pasado 19 de septiembre. Ese día se tuvo un registro de participación en el primer cuadro de la ciudad, de 309 mil 360 civiles, de 4 mil 061 edificios, viviendas y negocios.

El tiempo de evacuación fue de 1:30 a 3:10 minutos; 23 inmuebles fueron inspeccionados a través de 400 personas previamente capacitadas y la disposición de 15 elementos de Prevención Civil con 5 vehículos.

El secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez, destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno para dar buenos resultados en materia de seguridad y seguir trabajando para mantener el orden en la capital, que es la línea de acción del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib.

Informe de resultados

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, coronel Félix Pallares Miranda, presentó el informe de resultados, dentro del periodo que comprende del 1 al 22 de septiembre:

Detalló que se han efectuado 21 operativos “Centinela” en conjunto con el Estado y la Federación, teniendo 168 puntos de inspección, realizando mil 970 inspecciones a motocicletas y automóviles, además de que otros 415 vehículos fueron enviados al depósito oficial y se realizaron 69 infracciones.

Además, se realizaron 266 operativos Transporte Seguro, en más de 100 rutas del servicio colectivo; mil 842 unidades fueron inspeccionadas, así como 7 mil 672 personas consultadas, dando como resultado la detención de dos personas.

En cuanto al operativo “Angelópolis”, se llevaron a cabo 18 acciones en las que fueron resguardadas 15 personas de nacionalidad colombiana y dos venezolanas, además del aseguramiento de 21 motocicletas y un extranjero presentado a las autoridades ministeriales.

En cuanto a una acción para el retiro de cámaras de videovigilancia irregulares, se realizaron cuatro intervenciones en el Centro Histórico, zona de los estadios y las juntas auxiliares de Ignacio Romero Vargas y San Baltazar Tetela, con un saldo del aseguramiento de 48 de estos dispositivos.

Derivado de la implementación de despliegues territoriales en colonias, barrios y juntas auxiliares que forman parte del Municipio de Puebla, esta Secretaría informa que, en el mismo periodo, se aseguraron 37 armas, cargadores y cartuchos, y se decomisaron 4 mil 364 gramos de sustancias ilícitas.

También se recuperaron 60 vehículos con reporte de robo. Durante estas acciones, se reportó la detención de 275 personas, donde 72 fueron presentadas ante el Juzgado de Justicia Cívica, seis ante la autoridad especializada en adolescentes, 8 a disposición del Ministerio Público Federal y 189 quedaron ante el Ministerio Público del Fuero Común.

La SSC resalta que durante este mismo periodo se realizaron remisiones importantes, destacando 41 por robo a comercio/negocio, 14 por robo a transeúnte, 13 por robo a casa habitación, 39 por robo de vehículo, 44 por delitos contra la salud y 52 por diversos delitos.

Finalmente, sobre acciones de búsqueda de personas, esta Secretaría logró la ubicación de 44 personas no localizadas.

