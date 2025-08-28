Descubren cuerpo sin vida en inmediaciones de La Cuchilla

Durante la tarde del miércoles fue encontrado el cadáver de un hombre envuelto en plástico y cobijas, en la zona cercana al tianguis de La Cuchilla.

Ciudadanos que transitaban por el área de Héroe de Nacozari con altura de la 15 Norte, llamaron a emergencias e informaron que había un bulto con forma humana, cerca del campamento de una persona en situación de calle.

Este reporte movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes confirmaron que, dentro del paquete en cuestión, se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre.

Sobre este caso destacó que hubo dos versiones sobre lo ocurrido, pues si bien de manera inmediata se expuso que el masculino había perdido la vida de forma natural.

Otra versión, apuntaba que el cuerpo presentaba huellas de violencia, por lo que aún se espera un informe oficial por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en torno al caso.

