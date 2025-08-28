Noroña presentará denuncia penal contra ‘Alito’ Moreno por agresión

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció acciones legales contra el senador Alejandro Moreno Cárdenas tras el incidente ocurrido en la Comisión Permanente. El legislador de Morena interpondrá una denuncia penal por los delitos de lesiones y daños a la propiedad, caracterizando los hechos como una agresión premeditada.

En conferencia de prensa, acompañado por dieciocho colegas legisladores y por Emiliano González, colaborador que resultó lesionado durante los hechos, Fernández Noroña reveló que Moreno Cárdenas lo amenazó de muerte durante la confrontación. González, presente con collarín y el brazo inmovilizado, sería una de las víctimas de la agresión.

“Me dijo: ‘te voy a madrear, te voy a matar’”, expresó el senador.

Si el Canelo NO nos va a dar esto contra Crawford que ni se pare en Las Vegas … pic.twitter.com/L3izD8rmW2 — Risco (@jrisco) August 27, 2025

El presidente de la Mesa Directiva convocará una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente este viernes para analizar lo ocurrido. Además, los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados promoverán el proceso de desafuero contra el senador priista y tres diputados más identificados como participantes en los hechos.

Fernández Noroña rechazó que se tratara de un enfrentamiento, asegurando que mantuvo una actitud defensiva durante todo el incidente. Subrayó que en ningún momento respondió con agresión física y desafió a mostrar evidencia video gráfica que demuestre lo contrario.

El legislador morenista destacó la disparidad física entre ambos, señalando que Moreno Cárdenas es un hombre joven y en buen estado físico, mientras que él cuenta con sesenta y cinco años de edad.

A través de sus redes sociales, el presidente del Senado insistió en calificar lo ocurrido como una agresión cobarde. Reiteró su condena por la golpiza sufrida por su colaborador, quien habría sufrido lesiones serias y daños en su equipo.

Noroña presentará denuncia contra ‘Alito’ Moreno



“Emiliano González González (trabajador del Senado que fue agredido) presentará la denuncia hoy mismo y yo también”, dice Gerardo Fernández Noroña.



"No fue un asunto que sucedió al calor de un debate”, añade el senador de… pic.twitter.com/iny9aSNLXc — Azucena Uresti (@azucenau) August 27, 2025

Te recomendamos: