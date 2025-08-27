‘Alito’ y Fernández Noroña se agarran a golpes en el Senado

Un enfrentamiento físico entre los senadores Alejandro Moreno (‘Alito’) del PRI y Gerardo Fernández Noroña de Morena interrumpió el desarrollo de la Comisión Permanente este miércoles 27 de agosto. El altercado ocurrió al finalizar los trabajos legislativos, durante la interpretación del Himno Nacional, y fue transmitido en vivo por el Canal del Congreso.

El incidente comenzó cuando el presidente de la Mesa Directiva, Fernández Noroña, negó la palabra al senador Moreno durante el debate político y procedió a clausurar la sesión. El legislador priista, molesto por no haber podido participar en la discusión, se dirigió hacia la presidencia para reclamar al morenista una vez concluido el protocolo musical.

Las imágenes muestran cómo ambos legisladores iniciaron un forcejeo tras un intercambio de palabras. ‘Alito’ empujó al presidente del Senado y realizó un ademán agresivo hacia su al golpearlo cuello, mientras Fernández Noroña intentaba esquivar el contacto físico.

La situación escaló cuando un miembro del equipo de comunicación de la Mesa Directiva intentó intervenir y fue derribado por un empujón del senador priista, quien continuó confrontándolo incluso estando en el suelo. En medio de la confusión, el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla del PRI también participó en el altercado, jaloneando la chamarra del senador morenista e insultándolo.

Alejandro Moreno justificó posteriormente sus acciones al señalar que confrontó a Fernández Noroña por considerarlo un cobarde. “Lo confronté porque es un cobarde, le faltó el respeto a las legisladoras, a las mujeres, porque faltó a un cumplimiento (…) Cada día vamos a ser más inflexibles porque no respetan”, afirmó el dirigente nacional del PRI.

Por su parte, el senador morenista denunció en sus redes sociales que fue agredido físicamente por legisladores del PRI, a quienes calificó de montoneros, cuestionando que tales actos sean considerados libertad de expresión.

