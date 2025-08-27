Movimiento Ciudadano suma al ex priista Néstor Camarillo

El exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, Néstor Camarillo Medina, oficializó su salto a las filas de Movimiento Ciudadano desde el Senado de la República al lado del resto de la fracción naranja.

En conferencia de prensa, al lado de sus nuevos compañeros como el senador Clemente Castañeda Hoeflich, quien fue el encargado de su presentación, el ex priista afirmó que inicia un nuevo ciclo y se une a las causas que ya impulsa Movimiento Ciudadano como la reducción de la jornada laboral de 40 horas a la semana.

Sin embargo, anunció que llega al partido con un paquete de 10 iniciativas que construyó durante su trayectoria sobre emprendimiento que pondrá sobre la mesa.

“Hoy estoy aquí, congruente con mis ideales, para seguir siendo un opositor responsable, seguiré alzando la voz por Puebla y por los poblanos, seguiré dando la batalla desde la tribuna, ahora con ideas frescas, innovadoras y con la fuerza naranja que es la opción nueva para Puebla y para México”, declaró.

Tal vez te interese: Néstor Camarillo renuncia a militancia y dirigencia del PRI en Puebla

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones al gobierno estatal, el senador poblano señaló que tiene sueños y aspiraciones que no va a dejar, pero se concentrará en su trabajo legislativo.

#ÚLTIMAHORA 🚨 #NéstorCamarillo, quien hace un par de días anunció que renunciará a su militancia en el #PRI y, por ende, a la dirigencia estatal del partido en #Puebla, ha sido anunciado hoy como nuevo senador del partido #MovimientoCiudadano.



Clemente Castañeda, líder de la… pic.twitter.com/Alcmt1lyUd — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 27, 2025

Para el senador y coordinador de la bancada naranja, Clemente Castañeda, el ex priista no tiene señalamiento alguno “más allá de la alharaca política”, lo cual consideró es normal en cualquier circunstancia y reconoció que ha tenido cargos importantes, además de comprobar su compromiso con la entidad poblana.

“De nuestra parte, Néstor recibirá siempre nuestro respaldo y nuestro apoyo”, añadió, tras entregarle un paquete con una gorra negra con el logo del partido, un termo y una libreta.

Clemente Castañeda aseguró que MC se reserva el derecho de admisión, sin embargo, afirmó que con Camarillo Medina coincidió con el partido en temas de carácter programático y legislativo.

El lunes pasado, Camarillo Medina renunció a su militancia de más de 15 años y a la dirigencia del priismo poblano.

#ALMOMENTO | Movimiento Ciudadano suma a ex priista.



Clemente Castañeda, líder de la bancada de @MovCiudadanoMX, confirmó que Néstor Camarillo @NestorCamarillo se integra a su grupo parlamentario.



@letroblesrosa. pic.twitter.com/kz4BnXwjrn — Azucena Uresti (@azucenau) August 27, 2025

Editor: Renato León

Te recomendamos: