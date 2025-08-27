Segob llama al diálogo tras disturbios en Conagua

El Secretario de Gobernación Estatal, Samuel Aguilar Pala, lamentó los disturbios provocados por integrantes de la Unión de Pueblos y fraccionamientos en defensa del agua en las instalaciones de CONAGUA.

Aguilar Pala exhortó a los manifestantes a entablar una mesa de diálogo para abordar sus principales demandas y gestionar su pliego petitorio ante las instancias federales competentes.

El Secretario también expresó su preocupación por la contaminación de movimientos sociales por agrupaciones comerciales con otros objetivos, lo que provoca disturbios en edificios públicos. “Como gobierno respetamos la libre manifestación y escuchamos a todas las voces, sin embargo, no permitiremos actos de violencia que afecten a terceros”, afirmó.

Finalmente, el Secretario anunció que tras la entrega del pliego petitorio, se buscará establecer una mesa de acuerdos en los próximos días con los inconformes.