Pepe Chedraui anuncia el ascenso de 70 policías

Redaccion Oronoticias
12

El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, anunció ascensos y condecoraciones a policías destacados en una ceremonia celebrada el 27 de agosto. Este evento busca fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y mejorar la seguridad en Puebla.

Durante la ceremonia, Chedraui reconoció el heroísmo y compromiso de las y los policías, destacando su disciplina y resultados en la protección de las familias poblanas. Afirmó que las estrategias en tecnología y equipamiento han fortalecido la labor policial gracias a la colaboración entre los gobiernos.

“Hemos implementado una estrategia integral para fortalecer la institución y mejorar las condiciones de trabajo de los elementos policiales”, puntualizó Chedraui.

El coronel Félix Pallares Miranda, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), resaltó la vocación de los policías y el compromiso del gobierno municipal para dignificar su labor. Anunció la incorporación de nuevas patrullas y uniformes para fortalecer la identidad institucional.

Durante el acto, se rindieron honores a la bandera y se anunciaron los ascensos de 70 uniformados, además de condecorar a seis policías como los mejores del año. Estuvieron presentes autoridades militares y civiles, incluyendo al general Héctor Ávila Alcocer y al maestro Jorge Alberto Méndez Guillén, entre otros.

Este evento no solo celebra el trabajo de la policía, sino que también refuerza el compromiso del gobierno con la seguridad de Puebla.

