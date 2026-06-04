Reconocen en Congreso de Puebla al presidente del Club de Cruz Azul

En el Salón de Pleno del Congreso del Estado, con la presencia de diputadas y diputados, se reconoció la trayectoria de Víctor Manuel Velázquez Rangel y su contribución al deporte como presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L., presidente del Consejo Superior del Cooperativismo y presidente del Club de Futbol Cruz Azul.

Durante su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, destacó el legado de Víctor Manuel Velázquez Rangel y también los logros del Cruz Azul en el deporte mexicano, pues “no es coincidencia que hoy el equipo Cruz Azul sea el campeón, porque tiene en sus filas hombres y mujeres que sueñan y que realizan sus sueños”.

Por su parte el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza, promovente del reconocimiento, indicó que Cruz Azul no solo es futbol, también es trabajo y esfuerzo, pues con su planta cementera ubicada en Puebla se fortalece el empleo, la economía y el desarrollo regional “es la misma esencia cooperativista que hace de Cruz Azul algo distinto a todo lo demás en el fútbol mexicano: una institución que le pertenece a la gente”.

Finalmente, el galardonado, Víctor Manuel Velázquez Rangel, destacó el trabajo en favor de la ciudadanía a través de Cruz Azul, que no solo promueve el deporte, sino también el bienestar de la ciudadanía con una empresa socialmente responsable que participa en diferentes sectores de la economía, por lo que cada triunfo es “una muestra de trabajo, de esfuerzo y que estos reconocimientos se logran solamente trabajando con unidad”.

Durante la entrega del reconocimiento estuvo presente Joel Adrián Huiqui Andrade, director técnico del Club de Futbol Cruz Azul y directivos del consorcio.

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