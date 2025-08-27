Egresado UDLAP representará a México en concurso homenaje a Joaquín Sabina

Demián Pinto Saldaña, recién egresado de la Licenciatura en Música de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fue seleccionado como finalista del XI Concurso Internacional de Canción de Autor “Sabina por Aquí”, que se celebrará el 14 de septiembre en Úbeda, España. En esta edición, que batió récord de participación con 73 propuestas de 10 países, Demián será el único representante mexicano.

El concurso, que rinde homenaje a Joaquín Sabina, recibió más del 53% de proyectos internacionales, lo que resalta su relevancia en la escena musical iberoamericana. Demián presentará tres temas: “Pájaros de Portugal” de Joaquín Sabina, y sus composiciones originales “A la orilla del río” y “Corazón de tinta”. “Con solo ser seleccionado ya me siento ganador; es un honor participar en una edición con tanta diversidad de propuestas”, comentó Demián.

El joven músico había intentado participar en 2021, lo que lo motivó a prepararse y postularse nuevamente. “Me siento honrado y nervioso porque será mi primera vez en España y mi primer concurso internacional”, mencionó.

Demián destacó que lo aprendido en la UDLAP fue clave para su formación artística: “La UDLAP fue el ambiente perfecto para conocer a muchos músicos que admiro. La disciplina y la capacidad de interpretar sin perder mi esencia son habilidades que desarrollé aquí”.

Durante su último año, fue integrante del Coro de Cámara UDLAP, lo que le permitió crecer como músico. “Participar en el coro me exigió ser completo y versátil”, afirmó.

