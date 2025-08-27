Congreso llama a municipios a asignar recursos según Planes de Desarrollo

La Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso del Estado de Puebla aprobó un exhorto a los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que elaboren sus Programas Presupuestarios de acuerdo con los Planes Municipales de Desarrollo 2024-2027. Esta decisión busca garantizar congruencia entre la planeación estratégica y la asignación de recursos públicos.

La diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas impulsó el acuerdo, enfatizando la importancia de que cada peso invertido tenga un impacto positivo en la comunidad. Durante la discusión, el diputado Miguel Márquez Ríos destacó que los Ayuntamientos deben apegarse a los Planes de Desarrollo para diseñar políticas presupuestales efectivas.

Las diputadas Leonela Jazmín Martínez Ayala y María Soledad Amieva Zamora coincidieron en la necesidad de un uso estratégico de los recursos para promover el bienestar social. En la sesión estuvieron presentes varios diputados, incluyendo a Modesta Delgado Juárez y Kathya Sánchez Rodríguez.

Además, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se aprobó un dictamen para cambiar el nombre de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales a Comisión de Organizaciones de la Sociedad Civil, con el fin de visibilizar su rol activo.

También se aprobó un exhorto para aumentar el personal en el Centro Integral de Servicios de Atlixco, buscando mejorar la atención a la ciudadanía, especialmente a las personas adultas mayores.

Finalmente, se instó a la Secretaría de Gobernación del Estado a promover convenios de colaboración con los Ayuntamientos para ejecutar el Programa de Regularización de Predios, buscando dar certeza jurídica a miles de familias que carecen de títulos de propiedad.