‘Alito’ Moreno culpa a Fernández Noroña de trifulca en el Senado

El senador Alejandro “Alito” Moreno y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, presentaron versiones diametralmente opuestas sobre los hechos violentos ocurridos este 27 de agosto en la Comisión Permanente.

A través de un video mensaje, el líder priista se defendió de las acusaciones: “Él fue el que se me vino encima”. Moreno calificó los hechos como “una clara provocación directa” y afirmó que “el único responsable fue el senador Gerardo Fernández Noroña”.

El legislador priista insistió en su relato: “Que no sea cobarde, que no mienta, él fue el que se vino encima, él fue el que me empujó y él fue el que inició la agresión”. Moreno también acusó al morenista de haber agredido durante la sesión a legisladores del PAN, “específicamente a una mujer (…) a una senadora Lilly Téllez“, afirmando que “le faltó al respeto, le gritó, la violentó”.

Los legisladores integrantes de la Comisión Permanente entonaban el Himno Nacional de la última sesión, cuando con el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, subió a la Mesa Directiva y la emprendió contra el presidente de la Permanente, Gerardo Fernández Noroña.… pic.twitter.com/EfpPdXlylU — Senado de México (@senadomexicano) August 27, 2025

En un giro adicional, el presidente del PRI reveló que Noroña “amenazó literalmente con fusilar a todos los opositores porque según somos traidores a la patria”.

Sobre los empujones y golpes que lanzó contra Noroña, declaró: “Yo no provoqué a nadie, yo reclamé mi derecho a hablar, a expresarme, a decir lo que pienso”.

“Quieren polarizar y esto va a llegar hasta donde tope. A nosotros ni nos van a echar para atrás, nos sobra carácter y determinación”, afirmó.

Esta confrontación verbal se produce mientras Fernández Noroña prepara una denuncia penal por lesiones y daños a la propiedad, y los grupos parlamentarios oficialistas promueven el desafuero del senador priista.

A la opinión pública. pic.twitter.com/6lSIJDXcYe — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 28, 2025

