Intentan dar pedrada a Javier Milei en Buenos Aires

El presidente argentino Javier Milei fue evacuado este miércoles de un acto de campaña en Buenos Aires al registrarse enfrentamientos entre sus partidarios y militantes opositores que protestaban contra sus políticas de ajuste económico. El incidente ocurrió cuando una pedrada impactó cerca del mandatario durante una caravana.

El portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó que Milei no resultó herido. El episodio se produce en un contexto político sensible para el gobierno, pues se difundieron audios de un exfuncionario que aludían al presunto pago de sobornos a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, como requisito para autorizar la adquisición de medicamentos para personas con discapacidad.

El mandatario se encontraba realizando una caravana junto a su hermana y candidatos de La Libertad Avanza, el partido gobernante, en el marco de la campaña para las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre.

La comitiva presidencial circulaba en la parte trasera descubierta de una camioneta cuando se encontró con una manifestación que portaban carteles de rechazo al gobierno.

[AHORA] Así fue la agresión a Milei durante la caravana en Lomas de Zamora: le tiraron un piedrazo y la seguridad aplicó el protocolo para proteger al Presidente.



August 27, 2025

